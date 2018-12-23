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Дoба ООС: втрати тільки в окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 23 грудня говориться:

«22 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Крім того, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 22 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».


"ОБКОМ"

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23 Декабря 2018 09:02

 

 

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Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (3)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (4)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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