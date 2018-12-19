Дoба ООС: один український військовий отримав поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 грудня говориться:

«18 грудня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 122 мм та з мінометів калібру 120 мм в районі населенного пункту Новотошківське та 82 мм в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, залучали чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 18 грудня одного окупанта було поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».