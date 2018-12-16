Доба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 грудня говориться:

«15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селищ Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку та позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, що на Донецькому напрямку, та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера та один військовий отримав поранення.

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».