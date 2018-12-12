 

12 декабря

15:26

З’явилася інформація, що снайпера бойовиків, підозрюваного у вбивстві Василя Сліпака, знищено

13:34

Гендиректор «Укрпошти» попередив уряд, що розслаблятися зарано: півмільярда йому вистачить лише на півроку

13:21

До закінчення умовного терміну за ДТП Шуфрич-молодший залишиться за кермом

12:13

Насіров на роботу не вийшов

11:58

Закадычные пауки буйствуют в расколовшейся «оппозиционной» банке: хамят, «лепят из себя Горбатого», рисуют «дружеские шаржи» (карикатура)

11:04

Навіть президента дратує заробітна плата керівника «Укрпошти»

10:27

У Конгресі США ухвалили резолюції про Керченську протоку і «Північний потік»

09:39

Колишньому меру Полтави вручили підозру і пригрозили 10 роками буцегарні

08:37

Дoба ООС: поранено двох українських військових

11 декабря

20:18

Завершився процес новорічного підвищення тарифів на опалення

18:41

Фонд держмайна підтвердив скасування «конкурсу» з приватизації Центренерго

18:21

Уряд продовжить боротися з Насіровим

18:10

Співголова «Опоблоку» Бойко намагається зірвати з’їзд «Опоблоку» за допомогою поліції

17:53

Львівська облрада вимагає закриття генконсульства РФ у Львові

17:28

Завтра у країні очікуються хуртовини, шторми і заборона на в’їзд до Києва вантажівок

17:17

СБУ підтвердила: розвідник Семочко живе з росіянками

17:09

Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС

09:08

Доба ООС: втрат зазнали лише окупанти

10 декабря

16:40

Підвищено тарифи на тепло у низці областей

16:27

Представники «другої армійської» банди «ДНР» знаходяться у відрядженні на новий військовий базі РФ з сотнями танків

14:33

Одним кандидатом у президенти поменшало: нардеп Чумак очолив виборчий штаб кандидата у президенті Гриценка

13:53

Директор ДБР переймається, що бюро завалять і втоплять

11:27

За тиждень МВФ вирішить українське питання

08:21

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів

09 декабря

11:45

Порошенко зажадав від Онуфрія (МП) неможливого: щоб той негайно звернувся до Москви з проханням звільнити українських моряків

09:08

Василь Ломаченко став володарем двох чемпіонських титулів

08:58

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено кількох бойовиків

08 декабря

09:27

У «Блоці Порошенка» не очікували, що у фракцій з’явиться так багато кандидатів у президенти

08:54

Доба ООС: один український військовий загинув, одного поранено

07 декабря

22:41

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив: Крим окупований Росією, на сході України – міжнародний конфлікт

З’явилася інформація, що снайпера бойовиків, підозрюваного у вбивстві Василя Сліпака, знищено

Бойовик «ДНР» Денис Єфременко, підозрюваний у вбивстві оперного співака - бійця АТО Василя Сліпака (позивний «Міф»), знищений на Донбасі 9 грудня.


Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав офіцер Збройних сил Анатолій Штефан.

Він повідомив, що бойовик ДНР Денис Єфременко був знищений 9 грудня поточного року.

«За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака («Міф»)», - повідомив офіцер ЗСУ.

Інших подробиць він не вказав.

Сліпак загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу села Луганське Бахмутського району Донецької області.

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Василю Сліпаку звання Героя України.


Українські новини

Версия для печати  Версия для печати

12 Декабря 2018 15:26

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (97)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (47)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (324)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 