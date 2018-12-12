З’явилася інформація, що снайпера бойовиків, підозрюваного у вбивстві Василя Сліпака, знищено

Бойовик «ДНР» Денис Єфременко, підозрюваний у вбивстві оперного співака - бійця АТО Василя Сліпака (позивний «Міф»), знищений на Донбасі 9 грудня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав офіцер Збройних сил Анатолій Штефан.

Він повідомив, що бойовик ДНР Денис Єфременко був знищений 9 грудня поточного року.

«За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака («Міф»)», - повідомив офіцер ЗСУ.

Інших подробиць він не вказав.

Сліпак загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу села Луганське Бахмутського району Донецької області.

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв Василю Сліпаку звання Героя України.