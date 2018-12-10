Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів

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Про це повідомляє прес-центр Операція об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 10 грудня говориться:

«9 грудня російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом для обстрілів противник використав 19 мін.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове та шахти «Бутівка» російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В ході бойових дій 9 грудня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом 9 грудня 2 окупантів було знищено, а ще 4 – поранено».


"ОБКОМ"

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10 Декабря 2018 08:21

 

 

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