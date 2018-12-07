 

07 декабря

08:56

Доба ООС: поранено ще одного українського військового

06 декабря

22:50

Рада виділила на пенсії ще 11 мільярдів

22:30

У Києві на одну вулицю Толстого стало менше

19:20

РФ пустила консулів до поранених українських моряків

17:15

«Нафтогаз» попереджає українців про фальшиві платіжки «від Фірташа» і закликає «не вірити дезінформації» і скаржитися

16:49

Юлія Джима перемогла на етапі Кубка світу з біатлону

16:30

Патріарх Варфоломій пояснив, як обиратимуть предстоятеля української помісної церкви

15:19

Усіх воїнів ОУН-УПА визнано учасниками бойових дій

14:54

Визначена дата Архієрейського собору УПЦ КП – напередодні Об’єднавчого собору

14:30

Рада припинила «дружбу» з РФ

12:57

Рада вирішила маркувати харчові продукти по-новому

11:48

Депутати не змогли виправити те, що вони зробили з Податковим кодексом у «бюджетну ніч»

11:13

Митрополит УПЦ МП звернувся до Путіна із проханням звільнити українських моряків

09:07

Дoба OОС: поранено одного військовослужбовця

05 декабря

20:13

Вашингтон продовжує вивчає варіанти протидії «Північному потоку-2»

19:59

У Почаївській лаврі пройшла ревізія: усе на місці

18:48

Бойовики віддали тіло загиблого українського військового, якого вважали зниклим безвісти

17:07

Спікер Парубій підписав бюджет-2019

16:56

У Євросоюзі нарешті усвідомили: якщо диявол – «батько брехні», то Росія – її мати

14:30

Випробування нового протикорабельного комплексу і модернізованого ЗРК пройшли успішно

14:19

Порошенко – не Янукович: зараз Путіна навіть цукерками не примусиш брати участь у виборчій кампанії в Україні

14:01

Мер Дніпра не хоче «спати з гумовою жінкою»: Борис Філатов вийшов з партії «Укроп»

11:33

Завтра нардепи будуть виправляти те, що вони накаламутили вночі два тижні тому

10:55

У суді не знають, коли буде винесено вирок Януковичу

10:50

За час дії формули «Роттердам+» у енергетиків Ахметова EBITDA виросла в 2,6 рази

10:10

Об’єднавчий собор відбудеться за 10 днів

09:49

Янукович не виступив з останнім словом: «це принижує його гідність»

08:48

Доба ООС: один український військовий загинув, троє зазнали поранень

04 декабря

20:39

Екс-охоронця Яроша засудили у РФ на 4 роки: у суді свідчив помічник нардепа від «Опоблоку»

19:58

«Укрзалізниця» визнала проблеми з онлайн-продажем квитків і тимчасово скоротила кількість рейсів експресу до аеропорту «Бориспіль»

Доба ООС: поранено ще одного українського військового

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У ранковому зведенні на 07:00 7 грудня говориться:

«6 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та продовжили застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

З мінометів калібру 82 мм загарбники обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, а провокаційний вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано на підступах до Мар'їнки.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з ручних і автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Чермалика, Водяного та Лебединського.

Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Поточної доби ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, 6 грудня одного російського окупанта було знищено, ще два загарбники отримали поранення».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Декабря 2018 08:56

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (95)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (42)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (306)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 