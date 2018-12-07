Доба ООС: поранено ще одного українського військового

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 7 грудня говориться:

«6 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та продовжили застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

З мінометів калібру 82 мм загарбники обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, а провокаційний вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано на підступах до Мар'їнки.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з ручних і автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Чермалика, Водяного та Лебединського.

Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.

Поточної доби ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів у районі Тарамчука. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, 6 грудня одного російського окупанта було знищено, ще два загарбники отримали поранення».