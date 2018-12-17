Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 8 окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 17 грудня говориться:

«16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Новолуганське на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій двоє військових отримали поранення.

За даними розвідки, 16 грудня вісім окупантів було знищено та 3 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку».