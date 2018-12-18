Доба ООС: втрат зазнали тільки бойовики

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведення станом на 07:00 18 грудня говориться:

«17 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та 4 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».