 

21 декабря

16:02

Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

15:32

«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

13:01

«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

10:28

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

10:15

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

09:59

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

08:40

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

20 декабря

23:53

Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

20:16

Оприлюднено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів президента

19:43

УПЦ МП має два місяці на добровільне перейменування

18:25

Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель

17:23

Конкурс на голів Податкової і Митної служб оголосять не раніше січня

15:37

На думку Путіна, головорізи Вагнера мають вбивати українців «в межах російського законодавства»

14:31

Прийняття закону про перейменування УПЦ МП в Раді відсвяткували урочистим побиттям Бойка і Шуфрича (відео)

14:04

Досить служити під прикриттям: Рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату взяти своє справжнє ім’я

13:44

Фото- і відеофіксація порушень ПДР запрацює в усій Україні в першій половині 2019 року

13:15

Путін зваблює «близьких» українців: в Україні стає «все гірше і гірше». А в РФ, мабуть, все краще і краще

12:59

В Ірпені депутати і «тітушки» винесли генеральний вирок місту: «Закатати у бетон!»

12:07

Євросуд анулював чинність санкцій, накладених на Азарова

11:24

З Ахметова, Єфремова і Королевської знято звинувачення у фінансуванні тероризму

09:12

Дoба ООС: жодних втрат

19 декабря

23:16

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

19:30

Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

19:21

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

17:04

Симулянт Насіров програв суд лікарю

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 21 грудня говориться:

«20 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське на Донецькому напрямку та двічі в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку, та з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Станиця Луганська - на Луганському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Луганське - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське - на Маріупольському напрямку.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували вогневі засоби. Протягом минулої доби один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, 20 грудня шість окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації знищено та трьох поранено.

Від початку цієї доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Чермалик, що на Маріупольському напрямку».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Декабря 2018 08:40

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (2)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (6)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (1)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (16)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (1)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (3)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 