Доба ООС: один військовий загинув, двох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 2 січня говориться:

«1 січня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку та БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на Луганському напрямку.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

В зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було знищено та чотири отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».


"ОБКОМ"

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02 Января 2019 08:07

 

 

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