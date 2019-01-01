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Доба ООС: знищено двох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 01 січня говориться:
«31 грудня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку.
Протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів було знищено та трьох поранено.
Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.
Протягом цієї доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
В зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями позицій Об'єднаних сил українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.
Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».
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