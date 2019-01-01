Доба ООС: знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 01 січня говориться:

«31 грудня російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку а також з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Мар'їнка на Донецькому напрямку.

Протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Протягом цієї доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

В зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями позицій Об'єднаних сил українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».