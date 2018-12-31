Доба ООС: обстріли не припиняються, поранено двох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 31 грудня говориться:

«30 грудня російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 30 грудня одного окупанта було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів в районі селища Кримське на Луганському напрямку.

Протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

В зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями позицій Об'єднаних сил українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними розвідки, протягом поточної двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».