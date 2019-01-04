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Дoбa OОС: поранено одного українського військовослужбовця
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 04 січня говориться:
«3 січня російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.
При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
Опорні пункти наших військ двічі були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Зайцеве на Горлівському напрямку.
Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 3 січня, двоє окупантів отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські військові продовжують надійно контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».
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