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Доба ООС: поранено трьох українських військових, знищено двох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 10 лютого говориться:
«9 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
з мінометів калібру 120 мм – в районі селища ПІСКИ;
з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста АВДІЇВКА;
з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту СТАРОГНАТІВКА;
зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЧЕРМАЛИК.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища НОВОТОШКІВСЬКЕ;
з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села КРИМСЬКЕ;
з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі селища ТРАВНЕВЕ.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 9 лютого, двох окупантів знищено та двоє отримали поранення. Також, за уточненими даними, 8 лютого українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину противника.
Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав».
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