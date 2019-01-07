Доба ООС: жоден український військовий не постраждав

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 07 січня говориться:

«6 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні противником з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 6 січня один окупант загинув та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню».