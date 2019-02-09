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Доба ООС: загинув один український військовий, ще двох поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 09 лютого 2019 року говориться:
«8 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища ВОДЯНЕ;
з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;
двічі автоматичних гранатометів, великокаліберних стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера – в районі міста АВДІЇВКА.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища КРИМСЬКЕ;
з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ;
з гранатометів – в районі селища ЗАЙЦЕВЕ.
Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 8 лютого, шість окупантів знищено та семеро отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».
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