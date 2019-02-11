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Доба ООС: втрати лише в окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 11 лютого говориться:
«10 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі міста АВДІЇВКА;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;
з мінометів калібру 82 мм – поблизу села ГНУТОВЕ;
зі стрілецької зброї – біля міста КРАСНОГОРІВКА.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – двічі поблизу селища ПІВДЕННЕ;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі села КРИМСЬКЕ;
з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту СТАРИЙ АЙДАР;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК.
В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».
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