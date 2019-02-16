Доба ООС: один український військовий загинув, двох поранено

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 16 лютого говориться:

«15 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти тричі обстріляли позиції наших захисників:

з протитанкового ракетного комплексу – у районі міста МАР'ЇНКА;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту КАМ'ЯНКА.

з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник 6 разів обстріляв українських захисників:

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу селища НИЖНЄ;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу селища ЗОЛОТЕ-1;

зі станкових гранатометів різних систем та зенітної установки ЗУ-23-2 – біля селища ЗОЛОТЕ-4;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі міста ПОПАСНА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 15 лютого сім окупантів знищено та шість поранено.

Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав».


"ОБКОМ"

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16 Февраля 2019 09:14

 

 

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