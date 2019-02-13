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Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено трьох бойовиків
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 13 лютого говориться:
«12 лютого російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту МАР'ЇНКА зі стрілецької зброї. Також прицільний вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наших захисників із:
мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;
стрілецької зброї – в районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА;
ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища ТРАВНЕВЕ;
протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту БОГУСЛАВСЬКЕ.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» зранку 12 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту ШИРОКИНЕ з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок. Характер руйнувань уточнюється українською стороною Спільного центру координації та контролю.
За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».
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