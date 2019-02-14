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Дoба ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 14 лютого говориться:
«13 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти сім разів обстріляли позиції наших захисників:
двічі – з мінометів калібру 120 мм, і третій обстріл – із застосуванням станкового протитанкового гранатомету – у районі села ВОДЯНЕ;
з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв українських захисників:
із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі села КРИМСЬКЕ;
з великокаліберних кулеметів – позиції наших військових поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;
з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомету – в районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено.
Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав».
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