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Доба ООС: поранено 4 українських військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 19 лютого говориться:
«18 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 117 снарядів та мін. Окрім того, ворог вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв наші опорні пункти:
зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ВОДЯНЕ;
з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів – біля селища ОПИТНЕ;
з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;
зі стрілецької зброї – в районі міста МАР'ЇНКА.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено також шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:
двічі – із мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА;
двічі – з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів – біля селища міського типу НОВОТОШКІВСЬКЕ;
з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ;
з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ.
В ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 18 лютого дев'ять окупантів знищено та одного взято в полон.
Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» – двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ГНУТОВЕ.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА».
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