Через «антиФОПівську» ініціативу міністра Реви президент і прем'єр півтори години заспокоювали представників IT-компаній

26 лютого президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрілися з представниками української IT-індустрії в офісі компанії GlobalLogic.

Про це повідомляє ain.ua.

Темою зустрічі стало обговорення ініціативи Мінсоцполітики щодо ФОП.

Під час майже півторагодинної зустрічі з представниками IT-асоціацій, кластерів і декількох R&D центрів обидва представники влади запевнили, що індустрії нема чого побоюватися.

«Президент чітко відповів у Львові, коли йому задали це питання: «Уряд не приймав, президент не бачив», - зазначив Гройсман.

«Ініціатива міністра соціальної політики Андрія Реви пов'язана лише з бажанням обговорити цю ідею. Це питання потрібно впорядкувати, про що ми говорили раніше», - додав прем'єр.

«Але хочу, щоб ви запам'ятали - питання по закону закрито. Ми можемо лише обговорювати, і знайти спільне рішення. І цим рішенням стане не додаткове оподаткування, а те, що допоможе вам зростати далі. Ніхто не хоче бачити, як компанії падають - це суперечить національним інтересам», - заявив Гройсман.

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