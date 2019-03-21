Садовий вирішив більше не балотуватися в мери Львова

Міський голова Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявляє, що не має наміру більше балотуватися в мери міста, оскільки хоче працювати на рівні всієї України.

«Завершується моя каденція, це вже третя каденція, 13 років міським головою. Я дуже хотів би, щоб після мене приходили молодші, більш мудрі, більш талановиті, більш успішні люди, і я максимально буду їх підтримувати», - сказав він в ефірі телеканалу ZIK у середу ввечері.

При цьому А.Садовий висловив переконання, що його «завдання сьогодні - працювати на рівні держави, адже лише так я можу допомогти і Львову, і Одесі, і Харкову, і Миколаєву».

Він заявив, що нині до 80% міст перебувають під впливом криміналітету. «Я бачу, як криміналітет хоче залізти до Львова - я цього не дозволю», - сказав А.Садовий.

«Моя велика мета - побудувати країну, в якій хочеться жити. Ми маємо унікальний приклад Львова, на який «наїжджають», атакують, але це приклад публічного управління", - додав мер.

Андрій Садовий висував свою кандидатуру на посаду президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року, однак 1 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

4 березня А.Садовий подав заяву про відкликання своєї кандидатури з виборів президента, і 5 березня ЦВК скасувала своє рішення про його реєстрацію кандидатом на посаду президента України.