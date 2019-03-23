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Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще одного поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 23 березня говориться:
«22 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому п'ять разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 88 мін.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наших захисників обстріляно двічі:
з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села ВОДЯНЕ;
зі снайперської зброї – у районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили чотири обстріли:
двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру – поблизу села НОВООЛЕКСАНДРІВКА;
з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА;
з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища ЗОЛОТЕ-1.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 22 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було ліквідовано та п'ятьох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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