Дoба ООС: загинув ще один український військовослужбовець

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 березня говориться:

«18 березня російські окупаційні війська три рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села КАТЕРИНІВКА;

двічі – зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 18 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено дві бойові машини піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».