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Дoбa ООС: обстріли не припиняються, втрат немає
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 15 березня говориться:
«14 березня російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, один раз застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту БОГДАНІВКА.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
зі стрілецької зброї – поблизу селища ТРАВНЕВЕ;
зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;
з мінометів калібру 82 мм – біля села КАТЕРИНІВКА.
Втрат серед наших захисників немає.
За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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