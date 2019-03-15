 

15 марта

12:35

Троє суддів Конституційного суду вважають, що голова КСУ має піти у відставку

09:31

Дoбa ООС: обстріли не припиняються, втрат немає

14 марта

17:25

Звільнено голову Служби зовнішньої розвідки

14:38

Кандидат у президенти Вілкул – справжній байкер: живе у екс-тещі і катається на її Harley Davidson

09:49

Дoбa ООС: поранено двох українських військовослужбовців

13 марта

09:14

Доба ООС: двох окупантів ліквідовано, чотирьох поранено

12 марта

16:39

САП передала Луценку подання на двох нардепів

14:44

Порошенко призначив заступником секретаря РНБО екс-кандидата у президенти, що знався на користь Порошенка

12:33

Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА

11:21

У Раді прокрутили запис «розмови Коломойського з Тимошенко»

09:38

Справа «Укроборонпрому»: правоохоронці все знали и все «зливали»

09:06

Через негоду знеструмлено 537 населених пунктів

09:01

Доба ООС: майже повне затишшя

11 марта

09:08

Доба ООС: обстрілів не зафіксовано

10 марта

18:17

Дмитро Підручний виграв «золото» на Чемпіонаті світу з біатлону

09:29

Доба ОOС: втрат немає

09 марта

20:54

Внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських

09:56

Справа «Укроборонпрому»: директор «Спецтехноекспорту» вийшов з СІЗО під заставу

09:17

Доба ООС: без втрат і майже без обстрілів

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

Дoбa ООС: обстріли не припиняються, втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 15 березня говориться:

«14 березня російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, один раз застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту БОГДАНІВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

зі стрілецької зброї – поблизу селища ТРАВНЕВЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – біля села КАТЕРИНІВКА.

Втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

15 Марта 2019 09:31

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (38)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (66)

На арешт Медведчука чи Новинського (82)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (132)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (21)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 