Доба ОOС: втрат немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 10 березня говориться:

«9 березня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли підрозділів українських військ:

з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів – у районі міста ПОПАСНА;

зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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10 Марта 2019 09:29

 

 

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