Дoба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 21 березня говориться:

«20 березня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п'ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

зі снайперської зброї – у районі міста МАР'ЇНКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села СТАРИЙ АЙДАР;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі села КАТЕРИНІВКА;

з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ;

з мінометів 82-го калібру – поблизу населених пунктів ПІЩАНЕ та СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА;

з протитанкового ракетного комплексу – у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ.

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та п'ятьох поранено. Також знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».