Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (43) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5) На обвал мосту через Керченську протоку (67) На арешт Медведчука чи Новинського (91) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (151) На виконання Мінських угод (5) На покращення (22) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ