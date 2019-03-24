 

25 марта

15:28

Порошенко прокоментував останні «олігархічні фейки» на свою адресу

15:13

СБУ про чергового «свідка» у справі «Боїнгу»: потвора, зрадник і алкаш

09:12

Доба ООС: ліквідовано ще двох окупантів

24 марта

19:19

Телеканал Коломойського пояснив, чому покаже Зеленського у «день тиші»

15:51

ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

09:14

Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів

23 марта

16:09

Генпрокурор Ю продовжує викривати «кандидата Ю» і «депутата Д»

13:02

Порошенко про візит Медведчука-Бойка до Москви: «Вони об'єднаються проти України»

12:46

Порошенко – 12-й гравець, вважає народний голова Федерації футболу України від БПП

09:08

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

22 марта

23:47

Євро-2020: Португалія – Україна – 0:0

18:44

СБУ попереджає про провокацію, що містить «стилістичні помилки»

16:13

ЄС закликав Росію негайно звільнити Павла Гриба

15:54

Прем’єр Росії зустрівся з Бойком і Медведчуком

14:20

Луценко – кум, але посол дорожче: Порошенко «повністю підтримує» Марі Йованович

11:46

СБУ: спецслужби РФ готували теракт у харківському метрополітені

10:45

Онуфрій Московського патріархату вислухав проповідь Порошенка про сатанинську сутність Кремля

10:18

Павла Гриба засудили в РФ до 6 років позбавлення волі

09:04

Доба ООС: один український військовослужбовець загинув, двох поранено

21 марта

20:17

Павло Гриб виступив з останнім словом: «ФСБ – бандити і вбивці. Слава Україні!»

13:31

Садовий вирішив більше не балотуватися в мери Львова

13:26

«Національний екзит-пол 2019» проведуть три соціологічні центри

13:11

Уряд змінив статут «Нафтогазу України»

10:59

У Києві спробували підпалити ще один магазин Roshen

09:59

Посольство США заявляє, що Луценко бреше

09:30

Дoба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

20 марта

16:56

Україна запровадила нові санкції проти РФ

15:17

Російському омбудсмену сподобалось, як у Києві судять за державну зраду

15:06

КСУ відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад

12:02

Контракт з очільником «Нафтогазу» буде продовжено

Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 24 березня говориться:

«23 березня противник тричі порушив режим припинення вогню.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – двічі:

зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту СТЕПНЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу села БОГДАНІВКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища ЗОЛОТЕ-4.

Втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

24 Марта 2019 09:14

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (43)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (67)

На арешт Медведчука чи Новинського (91)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (151)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 