|
|
|
Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 24 березня говориться:
«23 березня противник тричі порушив режим припинення вогню.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – двічі:
зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту СТЕПНЕ;
з великокаліберних кулеметів – поблизу села БОГДАНІВКА.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища ЗОЛОТЕ-4.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох та поранивши одного окупанта.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку