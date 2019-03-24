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ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка
Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України.
Про це Європейській правді повідомили в прес-службі Представництва ЄС в Україні.
«OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України. У разі отримання будь-якої інформації, яка може бути становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур», - йдеться у повідомленні.
У суботу Юлія Тимошенко заявила, що OLAF і британській Офіс із розслідувань шахрайств відкрили справи проти чинного президента Петра Порошенка, пов’язані з корупцією.
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