 

25 марта

15:28

Порошенко прокоментував останні «олігархічні фейки» на свою адресу

15:13

СБУ про чергового «свідка» у справі «Боїнгу»: потвора, зрадник і алкаш

09:12

Доба ООС: ліквідовано ще двох окупантів

24 марта

19:19

Телеканал Коломойського пояснив, чому покаже Зеленського у «день тиші»

15:51

ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

09:14

Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів

23 марта

16:09

Генпрокурор Ю продовжує викривати «кандидата Ю» і «депутата Д»

13:02

Порошенко про візит Медведчука-Бойка до Москви: «Вони об'єднаються проти України»

12:46

Порошенко – 12-й гравець, вважає народний голова Федерації футболу України від БПП

09:08

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

22 марта

23:47

Євро-2020: Португалія – Україна – 0:0

18:44

СБУ попереджає про провокацію, що містить «стилістичні помилки»

16:13

ЄС закликав Росію негайно звільнити Павла Гриба

15:54

Прем’єр Росії зустрівся з Бойком і Медведчуком

14:20

Луценко – кум, але посол дорожче: Порошенко «повністю підтримує» Марі Йованович

11:46

СБУ: спецслужби РФ готували теракт у харківському метрополітені

10:45

Онуфрій Московського патріархату вислухав проповідь Порошенка про сатанинську сутність Кремля

10:18

Павла Гриба засудили в РФ до 6 років позбавлення волі

09:04

Доба ООС: один український військовослужбовець загинув, двох поранено

21 марта

20:17

Павло Гриб виступив з останнім словом: «ФСБ – бандити і вбивці. Слава Україні!»

13:31

Садовий вирішив більше не балотуватися в мери Львова

13:26

«Національний екзит-пол 2019» проведуть три соціологічні центри

13:11

Уряд змінив статут «Нафтогазу України»

10:59

У Києві спробували підпалити ще один магазин Roshen

09:59

Посольство США заявляє, що Луценко бреше

09:30

Дoба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

20 марта

16:56

Україна запровадила нові санкції проти РФ

15:17

Російському омбудсмену сподобалось, як у Києві судять за державну зраду

15:06

КСУ відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад

12:02

Контракт з очільником «Нафтогазу» буде продовжено

Посольство США заявляє, що Луценко бреше

Заяви генерального прокурора України Юрія Луценка про передачу йому послом Сполучених Штатів Америки Марі Йованович переліку «недоторканних» для правосуддя осіб не відповідають дійсності.


Про це повідомляється у відповіді посольства США, котра надійшла на запит ТСН із цього приводу.

«Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович», - сказано в тексті.

Також у відповіді міститься запевнення щодо вірності США ідеї підтримки реформ в Україні. «Щоб досягти успіху, Україна потребує відданих урядовців та сильних антикорупційних інституцій», - наголошується в тексті.

Дипломати пояснили, що їх країна неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань, зокрема й фінансової підтримки необхідних для розвитку України змін у системі правосуддя, однак розподіляє кошти з огляду на потреби моменту. «У разі відсутності політичної волі, наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо свою відповідальність перед платниками податків США і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть зробити позитивний результат», - пояснили в посольстві.

Як повідомлялося, генпрокурор Луценко в інтерв’ю Hill.TV заявив, що під час першої зустрічі після призначення на цю посаду із послом США Марі Йованович вона передала йому список осіб, проти яких не можна проводити розслідування. Окрім цього, Луценко також поскаржився, що його відомство не отримало 4 мільйонів доларів, які США мали виділити як підтримку.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Марта 2019 09:59

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (43)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (67)

На арешт Медведчука чи Новинського (91)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (151)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 