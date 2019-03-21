Посольство США заявляє, що Луценко бреше

Заяви генерального прокурора України Юрія Луценка про передачу йому послом Сполучених Штатів Америки Марі Йованович переліку «недоторканних» для правосуддя осіб не відповідають дійсності.

Про це повідомляється у відповіді посольства США, котра надійшла на запит ТСН із цього приводу.

«Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті послабити репутацію посла Йованович», - сказано в тексті.

Також у відповіді міститься запевнення щодо вірності США ідеї підтримки реформ в Україні. «Щоб досягти успіху, Україна потребує відданих урядовців та сильних антикорупційних інституцій», - наголошується в тексті.

Дипломати пояснили, що їх країна неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань, зокрема й фінансової підтримки необхідних для розвитку України змін у системі правосуддя, однак розподіляє кошти з огляду на потреби моменту. «У разі відсутності політичної волі, наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо свою відповідальність перед платниками податків США і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть зробити позитивний результат», - пояснили в посольстві.

Як повідомлялося, генпрокурор Луценко в інтерв’ю Hill.TV заявив, що під час першої зустрічі після призначення на цю посаду із послом США Марі Йованович вона передала йому список осіб, проти яких не можна проводити розслідування. Окрім цього, Луценко також поскаржився, що його відомство не отримало 4 мільйонів доларів, які США мали виділити як підтримку.