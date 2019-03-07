У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Девід Гейл підтримав заяву посла США Марі Йованович щодо необхідності замінити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це Гейл заявив на прес-конференції у Києві 7 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Посол Йованович представляє в Україні президента США. Сполучені Штати цілком підтримують її заяву (щодо необхідності заміни керівника САП - ред.)», - сказав Гейл.

У відповідь на запитання, чи не є заява посла США втручанням у внутрішні справи України, заступник держсекретаря зазначив, що Сполучені Штати хочуть того ж, що й український народ, оскільки це було чітко висловлено під час Революції гідності.

«Український народ тоді заявив, - і, я думаю, що продовжує говорити й зараз - що хоче мати вибір і робити його на користь прозорості, підзвітності та сучасного ефективного управління. Дуже важливо, щоб інституції в Україні очолювалися людьми, які віддані таким принципам, особливо ті інституції, які й створені для того, щоб стежити за дотриманням цих принципів», - резюмував Гейл.

Як вже повідомлялося, посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.