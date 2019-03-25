Доба ООС: ліквідовано ще двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 25 березня говориться:

«24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілів чотири рази було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння. По наших позиціях випущено 38 мін калібрів 120 та 82 мм.

Усі обстріли наших позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

з мінометів калібру 82 мм – поблизу селища ЗОЛОТЕ-4;

з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти – біля міста ПОПАСНА.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

зі снайперської зброї – у районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу НОВОТОШКІВСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів двоє наших захисників отримали поранення.

На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються».