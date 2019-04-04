МВС попередило фанатів кандидатів у президенти: порядок на НСК «Олімпійський» буде забезпечено на рівні вимог УЄФА

Тобто дебати Порошенка з Зеленським відбудуться без пива, проявів расизму і піротехніки…

Про це написав речник МВС Артем Шевченко у Facebook:

«Стадіон так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Відтак підрозділи МВС України: а саме Національна поліція України із ДСНС України і Національна гвардія України - готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів.

І хай переможе сильніший. Тільки у нас є одна, але жорстка вимога - вболівальникам з обох команд кандидатів поводитися чемно і правопорядок не порушувати».