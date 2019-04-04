Медекспертиза кандидатів у президенти: для журналістів оголосили акредитацію

На сайті президента України з'явився анонс щодо відвідання главою держави НСК «Олімпійський» 5 квітня.

Як повідомляє прес-служба президента, «у п’ятницю, 5 квітня, о 9:00, Президент України Петро Порошенко відвідає НСК «Олімпійський». Акредитація проводиться до 18:00 4 квітня. Вхід з 8:00 за паспортами та редакційними посвідченнями», - йдеться у повідомленні.

Раніше чинний президент і кандидат на пост глави держави Петро Порошенко закликав шоумена та кандидата у президенти Володимира Зеленського у межах підготовки до дебатів пройти у п’ятницю, 5 квітня, медичну експертизу на предмет, зокрема, вживання алкоголю і наркотиків.

Кандидат у Президенти Зеленський 3 квітня заявив, що дебати з Порошенком мають відбутися на стадіоні «Олімпійський». Він також наполягав, що кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу «і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

Пізніше Порошенко відповів на виклик Зеленського. Він наголосив, що дебати - це не шоу на стадіоні, а серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, цінності, історичний вектор, пріоритети, але погодився на проведення дебатів саме на НСК «Олімпійський».