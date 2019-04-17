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Подробиці резонансних терактів: російський диверсант-невдаха «ожив», вбивця Шаповала втік

Деталі сьогодні розкрив голова СБУ Василь Грицак.


Чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль співробітника української розвідки і сам підірвався, живий і арештований – це громадянин Росії Олексій Комаричев. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу 17 квітня, повідомляє «Українська правда» (хоча раніше повідомлялася, що підривник втратив руку і помер у лікарні).

За його словами одна й та ж диверсійна група причетна і до вбивства керівника спец призначенців ГУР Максима Шаповала, який загинув від вибуху авто 27 червня 2017 року в Києві, і до невдалої спроби вбивства розвідника 4 квітня цього року.

«Обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу ЗСУ РФ, більше відомої як військова розвідка Росії», – сказав Грицак.

«Організацію і здійснення обох терактів здійснювали одні й ті самі люди. Виконавець невдалої спроби підриву автомобілю недавно залишився живим, хоча він і перебуває у важкому стані у лікарні. Він заарештований», – заявив голова СБУ.

«Це керівник російської диверсійної терористичної групи, який безпосередньо закладав вибухівку під авто українського розвідника, – громадянин Російської Федерації Комаричев Олексій Анатолійович, 1978 року народження», – повідомив він.

За словами Грицака, з ним діяв інший громадянин Росії Дзортов Тимур Мовлайович.

Крім того, В. Грицак назвав диверсанта, який заклав вибухівку під авто командира спецназу ГУР Максима Шаповала.

«Це Шутов Олег Миколайович 9 березня 1966 року народження мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала», – розповів Грицак.

За його словами, для цього Шутов орендував квартину в тому самому будинку, де мешкав Шаповал, орендував паркомісце поруч із машиною Шаповала. Після виконання теракту він виїхав на Донбас.

«Шутов є співробітником так званого центру спецоперацій «МГБ ДНР» під опікою офіцерів ФСБ РФ і військової розвідки російських спецслужб», – сказав Грицак.

Глава СБУ нагадав, що керівником цього центру є Василь Євдокимов на прізвисько «Лєнін». Саме він, на завдання російських спецслужб організував убивство 31 березня 2017 року офіцера української контррозвідки Олександра Хараберюша.


"ОБКОМ"

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17 Апреля 2019 12:33

 

 

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