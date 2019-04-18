Доба ООС: одного українського військового поранено, знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 18 квітня говориться:

«17 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ:

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля села МИКОЛАЇВКА;

з мінометів калібру 82 мм – в районі села ВОДЯНЕ;

з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі поблизу населеного пункту ПІСКИ;

з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ і ШИРОКИНЕ;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села НОВОСЕЛІВКА ДРУГА.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох – поранено.

Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».