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Доба ООС: одного українського військового поранено, знищено двох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 18 квітня говориться:
«17 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ:
з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля села МИКОЛАЇВКА;
з мінометів калібру 82 мм – в районі села ВОДЯНЕ;
з озброєння бойових машин піхоти БМП-2, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – двічі поблизу населеного пункту ПІСКИ;
з озброєння бойових машин піхоти БМП-2 – в районі села ПАВЛОПІЛЬ;
з автоматичних станкових гранатометів – біля населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ і ШИРОКИНЕ;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі села НОВОСЕЛІВКА ДРУГА.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох – поранено.
Від початку поточної доби противник обстріляв з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються».
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