Доба ООС: знищено шістьох окупантів

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 16 квітня говориться:

«15 квітня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти 11 разів обстріляли позиції наших військ:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – двічі в районі міста АВДІЇВКА;

з мінометів калібру 120 мм – двічі в районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – тричі в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – двічі поблизу населеного пункту ОПИТНЕ;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту НЕВЕЛЬСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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16 Апреля 2019 07:59

 

 

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