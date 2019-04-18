Луценко передумав йти у відставку: цього «професійного юриста» хвилює «абсолютно дилетантська» команда Зеленського

У 2006 р. він також залишився керувати МВС в складі уряду Януковича – і тоді у міністра Луценка теж знайшлися вагому причини цього рішення.

Генеральний прокурор Юрій Луценко передумав йти у відставку після виборів президента України.

За словами генпрокурора, якщо його кум Порошенко програє вибори президента, то він все одно залишиться працювати у ГПУ. Про це Луценко сказав в інтерв'ю виданню theБабель.

За словами генпрокурора, якщо Петро Порошенко програє вибори президента, то він все одно залишиться працювати в ГПУ і не збирається складати повноваження.

«За законом генпрокурор не складає повноваження після обрання нового президента. Але президент може ініціювати мою відставку. І якщо парламент його підтримає, він може внести нову кандидатуру. Я вважаю, що Генпрокуратура зараз працює ефективніше, ніж будь-коли. Але за крісло, звичайно, не тримаюся. До такого випробування готовий. Востаннє за мою відставку проголосували 38 депутатів», - заявив генпрокурор.

У вересні 2018 року Луценко говорив, що має намір покинути посаду після виборів президента і повернутися в політику.

Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського.

«Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить боротьбу з корупцією. Вважаю (їхнє бачення) абсолютно дилетантським. Навіть там, де вони говорять розумні речі, немає системності. Неправильно передавати повноваження у такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні», - сказав Луценко.