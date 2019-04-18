РФ вирішила експортувати нафту та бензин до України лише за «окремими дозволами»

Також російська влада «розширює заборону» на ввезення до РФ деяких українських товарів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Як передає Економічна правда з посиланням на російський ТАСС, глава уряду РФ уточнив, що деякі вітчизняні товари можна буде вивозити до України тільки після спеціального дозволу.

«Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля і нафту, і нафтопродукти», - зазначив він.

Медведєв також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів.

«Я підписав постанову уряду. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей крок торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становила майже 250 млн доларів», - зазначив Медведєв.