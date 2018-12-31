РФ зробила новорічний подарунок жителям окупованих районів: вони зможуть довше насолоджуватися життям у Росії

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про збільшення терміну тимчасового перебування на території Росії до 180 днів для громадян України, які постійно проживають на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що згідно з текстом постанови, опублікованому на офіційному порталі правової інформації, «пропонується збільшити для громадян України, які постійно проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей України, безперервний термін тимчасового перебування на території РФ до 180 діб з дати кожного в'їзду на територію Російської Федерації».

Раніше цей термін становив 90 днів.