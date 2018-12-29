У РФ вирішили чавити бульдозерами українські трактори, пиво, хліб…

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (4) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (2) На обвал мосту через Керченську протоку (11) На арешт Медведчука чи Новинського (8) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (12) На виконання Мінських угод (1) На покращення (1) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ