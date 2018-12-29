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У РФ вирішили чавити бульдозерами українські трактори, пиво, хліб…
Росія у суботу ввела нову заборону на ввезення низки товарів з України.
Сьогодні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заборону на ввезення до Росії товарів, вироблених в Україні або таких, що переміщуються через її територію.
Постановою (повний список товарів текст див. тут), зокрема, забороняється ввезення з України олії, шоколаду, вина, пива, хліба, овочів, фруктів, тракторів, трансформаторів, гравію, щебню тощо.