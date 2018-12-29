Від «третього Риму» - до «4-го Інтернаціоналу»: через провал в Україні агентурі РПЦ-ФСБ наказано розгорнути мережу в усій Євразії

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Синод Російської православної церкви відповів на дії Константинопольського Патріархату в Україні рішенням утворити патріарші екзархати в Західній Європі і Південно-Східної Азії, повідомляє RISU з посиланням на прес-службу Московського патріархату.

«Було прийнято рішення утворити патріарший екзархат в Західній Європі з центром в Парижі. У сферу пастирської відповідальності екзархату включені наступні країни: Князівство Андорра, Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Князівство Ліхтенштейн, Велике Герцогство Люксембург, Князівство Монако, Королівство Нідерландів, Португальська Республіка, Республіка Франція, Швейцарська Конфедерація», - йдеться в повідомленні.

Синод також прийняв рішення заснувати єпархію Російської Православної Церкви в Іспанії і Португалії з центром в Мадриді.

Рішення утворити екзархат в Південно-Східній Азії з центром в Сінгапурі на Синоді пояснили «значними успіхами місії Російської Православної Церкви в країнах Південно-Східної Азії, що виражаються в збільшенні числа храмів і громад, появі духовенства з числа місцевого населення, збільшенням інтересу до російського Православ'я, а також у зв'язку зі збільшенням російськомовного населення».

До сфери пастирської відповідальності зазначеного екзархату включені наступні країни: Республіка Сінгапур, Соціалістична Республіка В'єтнам, Республіка Індонезія, Королівство Камбоджа, Корейська Народно-Демократична Республіка, Корейська Республіка, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Малайзія, Республіка Союз М'янма, Республіка Філіппіни, Королівство Таїланд.

Крім того, синод РПЦ назвав «дії Константинополя» в Україні «злочинними» і закликав православні церкви світу не визнавати Православну церкву України.