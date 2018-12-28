РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

Якщо звільнити українців до Нового року, то «братні» росіяни питимуть горілку під дзвін курантів без особливого натхнення.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявляє про остаточну відмову російської сторони від проведення 29 грудня відеоконференції для обговорення питання звільнення заручників.

«Росіяни та їхні маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня для узгодження звільнення заручників. Змушена констатувати і пасивну позицію координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі», - написала І.Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

У зв'язку з цим вона звернулася з ініціативою до ТКГ негайно провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи «з одного питання - звільнення заручників». «Щоб у присутності Євгена Марчука (уповноважений представник України в ТКГ), Мартіна Зайдіка (спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ) і Бориса Гризлова (представника РФ у ТКГ) пройтися по кожному прізвищу в усіх можливих списках і таки розблокувати звільнення утримуваних», - сказала І.Геращенко.

За її словами, представники РФ так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених громадян РФ в обмін на політв'язнів Кремля. Так само РФ не відповіла на ці пропозиції ні за дипломатичними каналами, ні на запити українського омбудсмена Людмили Денісової, зазначила перший віце-спікер.

«Натомість бойовики продовжують вставляти у свої вимоги - списки звільнення росіян (сьогодні в списках ОРДЛО подають уже 26 громадян РФ), беркутівців, причетних до терактів в Одесі і Харкові. На цей час ОРДЛО підтвердили утримання всього 23 українців. А від нас вимагають звільнити 196. І це у них називається «обмін усіх встановлених на всіх встановлених», - заявила вона.

При цьому вона наголосила, що українській стороні вже кілька років не дають відповіді щодо утримання в окупованому Донецьку та Луганську понад 70 громадян України. За словами І.Геращенко, РФ також категорично не погоджується передати політв'язнів Кремля.