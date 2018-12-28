 

28 декабря

17:10

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

16:51

Дзідзьо побили через «несплату податків»

16:38

У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

14:19

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

12:58

Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

12:34

У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

12:29

У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

12:15

АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

11:21

Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

08:10

Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

27 декабря

21:06

Податківці підтвердили появу Насірова у будівлі ДФС, але спростовали захоплення їм кабінету

20:35

Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»

17:40

За тиждень в Україні від грипу померли чотири людини

17:32

Україна отримала майже €350 мільйонів кредиту від Deutsche Bank

16:06

Уряд схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

15:16

Закон про перейменування УПЦ (МП) набув чинності

15:05

Уряд прийняв постанову про монетизацію субсидій

14:50

Оголошено новорічне припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі

13:48

Нарешті Мінстець спромігся підготувати «Стратегію інформаційної реінтеграції Криму»

13:01

ДБР отримало заяву на Луценка

08:12

Доба ООС: знищено ще двох окупантів

26 декабря

19:37

РНБО запровадила додаткові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб

16:42

Всіх українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, кримський суд залишив під арештом

16:17

В Україні з’явився вже третій «Опозиційний блок»

14:19

Воєнного стану вже немає

13:01

Полтавська область – «поза зоною доступу» транспорту

11:27

Менш ніж за три години спливе термін воєнного стану - і відбудеться засідання РНБО

09:33

Керівник Донецької області звернувся до населення окупованих районів, якого залякують «бочками синього кольору»

08:47

Наслідки негоди: сотні населених пунктів знеструмлено, сотні авто застрягли

08:31

Дoбa OOС: поранено одного військовослужбовця

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

Якщо звільнити українців до Нового року, то «братні» росіяни питимуть горілку під дзвін курантів без особливого натхнення.


Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявляє про остаточну відмову російської сторони від проведення 29 грудня відеоконференції для обговорення питання звільнення заручників.

«Росіяни та їхні маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня для узгодження звільнення заручників. Змушена констатувати і пасивну позицію координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі», - написала І.Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

У зв'язку з цим вона звернулася з ініціативою до ТКГ негайно провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи «з одного питання - звільнення заручників». «Щоб у присутності Євгена Марчука (уповноважений представник України в ТКГ), Мартіна Зайдіка (спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ) і Бориса Гризлова (представника РФ у ТКГ) пройтися по кожному прізвищу в усіх можливих списках і таки розблокувати звільнення утримуваних», - сказала І.Геращенко.

За її словами, представники РФ так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених громадян РФ в обмін на політв'язнів Кремля. Так само РФ не відповіла на ці пропозиції ні за дипломатичними каналами, ні на запити українського омбудсмена Людмили Денісової, зазначила перший віце-спікер.

«Натомість бойовики продовжують вставляти у свої вимоги - списки звільнення росіян (сьогодні в списках ОРДЛО подають уже 26 громадян РФ), беркутівців, причетних до терактів в Одесі і Харкові. На цей час ОРДЛО підтвердили утримання всього 23 українців. А від нас вимагають звільнити 196. І це у них називається «обмін усіх встановлених на всіх встановлених», - заявила вона.

При цьому вона наголосила, що українській стороні вже кілька років не дають відповіді щодо утримання в окупованому Донецьку та Луганську понад 70 громадян України. За словами І.Геращенко, РФ також категорично не погоджується передати політв'язнів Кремля.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

28 Декабря 2018 17:10

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (3)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (0)

На обвал мосту через Керченську протоку (7)

На арешт Медведчука чи Новинського (7)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (10)

На виконання Мінських угод (1)

На покращення (1)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 