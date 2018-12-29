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У РФ «послали» Меркель і Макрона: «не вчіть» Росію - Росія сама кого завгодно навчить, як з українців знущатися

Як повідомлялося, учора канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від РФ звільнити захоплених українських моряків. З відповіддю у Москві не забарилися.


У МЗС РФ закликали президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель не «вчити Росію», а звернути увагу так звані «факти грубого порушення Києвом прав людини». Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії щодо спільної заяви Меркель і Макрона від 28 грудня, опублікованому в суботу на сайті МЗС РФ, повідомляє Українська правда.

«Замість того, щоб намагатися «вчити» Росію, закликаємо наших партнерів по «нормандському формату» звернути увагу на факти грубого порушення Києвом прав людини і тих свобод, про які так печеться «колективний Захід», - йдеться в коментарі.

Там стверджується, що Берлін і Париж «безапеляційно звинувачують Росію в якихось порушеннях прав людини в Криму, ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці», а також висувають на адресу РФ «неприйнятні вимоги».

У МЗС РФ заявили про безплідність «спроб поставити під сумнів правовий статус Криму і Севастополя як суб'єктів Російської Федерації» і заявили, що «Росія буде і надалі жорстко відстоювати свій суверенітет, припиняти спроби будь-яких провокацій».

У МЗС РФ згадали про те, що Україна «захопила» судно «Норд» і танкер «Механік Погодін», заарештувала журналіста Кирила Вишинського і не назвала винних у розстрілах на Майдані, а також у загибелі людей в одеському Будинку профспілок і вбивствах у Маріуполі.

«Грубим чином світська влада втручається в релігійне життя країни, насильно нав'язуючи віруючим якусь нову, створену з суто кон'юнктурними цілями неканонічну «церкву», керовану з-за кордону», - йдеться в коментарі.

На думку МЗС РФ, в Україні «йде наступ на права громадян України багатьох національностей, насамперед російських і російськомовних, забороняється використання інших мов, окрім української, вводиться цензура, ширяться заборони на поширення будь-якої інформації, яка хоч якось відрізняється від думки офіціозу».

У той же час, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в суботу підтвердив, що питання про долю українських моряків обговорювалося в ході телефонної розмови напередодні президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє «Інтерфакс».

На питання, чи мають подібні заклики якийсь вплив на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів: «Безумовно, ми приймаємо до відома подібні заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства».

Нагадаємо, у п'ятницю канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від РФ звільнити захоплених українських моряків.


"ОБКОМ"

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29 Декабря 2018 16:13

 

 

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