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Інший суддя заблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога»

Рахунки Олександра Януковича у банку «ВБР» знов під арештом.


Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків, відкритих у «Всеукраїнському банку розвитку» («ВБР»), який належав сину Віктора Януковича - Олександру. Про це у четвер, 18 квітня, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує DW.

«Cуддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку «ВБР»! Працюємо далі», - повідомила Сарган у Twitter.

Раніше цього ж дня Сарган повідомила про те, що той самий суд 17 квітня зняв арешт із рахунків у «ВБР» (див. Суд розблокував рахунки банку Януковича-«Стоматолога» - «Обком»). Речниця генпрокурора поінформувала, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Сарган нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, після втечі Віктора Януковича у 2014 році Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що сягнула майже 1,5 мільярда доларів США.

Одним із фінансових активів родини екс-президента був «ВБР», який належав Януковичу-молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той час уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.


"ОБКОМ"

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18 Апреля 2019 19:11

 

 

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Ні, «камбек» вже неможливий (55)

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