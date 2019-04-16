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Суд скасував розшук Шарія. Поки ще – лише за стрільбу

Йдеться про інцидент 2011 року, коли Шарій стріляв у відвідувача МсDonald's.


Шевченківський суд Києва скасував розшук і заочний арешт відеоблогера-проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, який ховається в Литві, а також відмовився ініціювати екстрадицію.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє УНІАН про інцидент 2011 року, коли Шарій відкрив вогонь з пістолета під час конфлікту в McDonald's з відвідувачем:

«Перебуваючи біля службового виходу закусочної, (Шарій), демонструючи явну неповагу до суспільства і зневагу до існуючих правил і норм поведінки, діючи з особливою зухвалістю, без попереджень і розмови з потерпілим, перебуваючи за його спиною, зробив з вказаного пістолета два постріли в ногу і тулуб (опонента)», - зазначено в матеріалах.

Блогеру були пред'явлені звинувачення за статтею про хуліганство, але в лютому 2012 року справу було зупинено у зв'язку з оголошенням його у розшук. Шарій залишив країну у 2013 році і переховувався в Нідерландах і Литві.

У 2018 році адвокати Шарія домоглися поновлення розгляду справи і зажадали повернути її на додаткове розслідування через неповноту досудового слідства. У результаті суд постановив повернути справу на дорозслідування в прокуратуру Києва.

Слід зазначити, що стосовно Шарія також ведеться розслідування за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в інтернеті.


"ОБКОМ"

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16 Апреля 2019 13:42

 

 

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