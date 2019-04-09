Парубій підтвердив заяву «нечисті православної»: суд визнав дії спікера ВР під час ухвалення закону про перейменування церков протиправними

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо протиправності його дій у зв'язку з ухваленням закону про обов'язкове перейменування церков із центром у країні-окупанті.

«Рішення Окружного суду не є остаточним. Я оскаржуватиму його в апеляційній інстанції, а якщо потрібно буде - то і в касаційній», - сказав спікер, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту у вівторок, повідомив Інтерфакс-Україна.

Раніше голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва постановив визнати протиправними дії голови Верховної Ради А.Парубія у зв'язку з ухваленням законопроекту про обов'язкове перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Ще раніше, 17 січня 2019 р., саме під час ухвалення в парламенті цього закону між спікером і Новинським сталася маленька сварка, під час якої Парубій попрохав нардепа: «Відійди від мене, нечисть!».

Як відомо, «сукою православною» назвав Новинського під час розстрілів у центрі Києва взимку 2014 р. тоді ще лише нардеп Петро Порошенко.