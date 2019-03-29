Cуд відкрив провадження за позовом УПЦ Московського патріархату до Мінкульту України

УПЦ МП виступає проти внесення змін до статуту церков відповідно до закону про перейменування.

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Міністерства культури про скасування наказу щодо внесення змін до статуту церков. Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомляє прес-служба суду, інформує DT.UA.

Вказується, що УПЦ МП просить визнати протиправними дії Мінкульту щодо розміщення на його сайті та в газеті «Урядовий кур'єр» переліку релігійних організацій, які підпадають під норми закону «Про свободу совісті та релігійні організації» та яким необхідно внести зміни до свого статуту й подати їх на реєстрацію.

Справу розглянуть за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників.

Нагадаємо, що 26 січня Мінкульт опублікував перелік релігійних організацій, яким потрібно внести зміни до статуту. За результатами експертизи під закон про перейменування потрапили релігійні організації, які діють на території України та є частиною таких релігійних об'єднань: Руської істинно-православної церкви; Руської старообрядницької церкви (безпопівська згода); Української православної церкви (в єдності з Російською православною церквою); Руської древлеправославної церкви (новозибківська згода); Руської православної старообрядницької церкви.

Закон, який зобов'язує релігійні організації змінювати назву, якщо їхнє управління перебуває на території Росії, набув чинності 27 грудня 2018 року. Тепер релігійні організації повинні у своїй статутній назві повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вони є, і центр якої знаходиться за межами України, з допустимим додаванням слів «в Україні».