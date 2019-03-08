Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

Ще один вирок він отримає наступного тижня.

Колишній керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа та екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт засуджений до 47 місяців тюремного ув'язнення. Відповідне рішення ухвалив суддя у четвер, 7 березня, повідомляє CNN.

69-річний Манафорт отримав майже 4 роки ув'язнення за шахрайство, а також за несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, у першу чергу – з оточення екс-президента Януковича.

Наступного тижня Манафорт отримає другий вирок від іншого федерального судді за два злочини, в яких він визнав себе винним минулого року – у змові та тиску на суддів.